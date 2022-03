A discussão entre Marco Costa e Mafalda Matos na casa do 'Big Brother Famosos' devido o facto de o pasteleiro ter referido numa brincadeira com Miguel Azevedo a palavra "paneleirices" continua a dar que falar, mas agora fora do reality show.

Num 'Extra' especial de sábado os comentadores foram convidados a abordar o tema e Zé Lopes saiu em defesa de Marco.

"Não noto que tenha havido uma ponta de maldade no que o Marco disse", começa por defender o repórter.

"Temos de compreender o contexto em que a pessoa diz e a intenção da pessoa. É legitimo se alguém lá se sentisse visado com a expressão e o Marco disse, e acho muito bem, que pedia desculpa se alguém se sentiu visado", lembra, referindo que o concorrente foi "um senhor" com a sua postura.

Zé Lopes acredita que esta expressão "é quase cultural" e que naquele caso não foi dita com o objetivo de ofender qualquer pessoa.

"Não acho que tenha tido maldade nenhuma, acho que temas destes são fraturantes e devem ser discutidos. É claro que há pessoas que se podem sentir visadas, é legitimo que se sintam, mas temos de perceber o contexto em que é utilizado e o Marco não tinha intenção nenhuma, de forma alguma, de atingir a comunidade LGBT. Acho que é preciso ter cuidado com isso, porque depois podem levantar-se questões cá fora que podem até ser negativas para o Marco e sem qualquer necessidade. E não vale tudo pelo jogo, ou não vale tudo para ser tema", completa o comentador, que considera ter sido exagerada a reação e repreensão que Mafalda Matos dirigiu a Marco Costa.

A atriz, recorde-se, considerou a palavra ofensiva e chegou a dizer que o pasteleiro não percebia o significado da palavra por ser insensível a determinados temas.

