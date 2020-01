Vanessa Hudgens está separada de Austin Butler depois de nove anos de namoro. Não são claras as razões do término nem de quando se deu ao certo a rutura, mas uma fonte da revista Us Weekly garante que a atriz já começou a contar a notícia aos mais próximos.

"A Vanessa e o Austin estão oficialmente separados e ela já começou a contar às pessoas mais próximas", afirmou.

Vale recordar que os atores se conheceram nos bastidores de 'High School Musical' quando Vanessa ainda namorava com Zac Efron.

Leia Também: Jessie J e Channing Tatum reconciliados? Ex-casal é visto junto