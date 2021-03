Foi no final do mês de fevereiro que Vanessa Ferreira, ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', anunciou publicamente estar grávida pela primeira vez. Esta etapa tem sido documentada nas suas redes sociais e a futura mamã está agora a contar com a ajuda dos seguidores para escolher o nome do bebé.

Esta sexta-feira, Dia do Pai, deu a conhecer mais um registo em que exibe a barriguinha e confessou que a escolha do nome está a 'dividir' o casal.

"Meus amores, vocês ajudem-nos! Nomes para menino/menina? Eu e o pai não estamos de acordo em relação a nomes", afirmou na legenda.

Leia Também: Descoberta da gravidez? "A minha reação não foi a mais positiva"