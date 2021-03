"Muita gente tem perguntado como soube estar grávida", foi com estas palavras que Vanessa Martins começou a recente publicação que fez na sua página de Instagram, onde contou tudo aos fãs sobre esta nova fase.

"Dias antes de 2020 terminar, comecei a agir diferente. Andava retraída, isolada. Não 'procurava' o meu namorado (se é que me entendem) e muito cansada. O que também não corresponde comigo. Poderia ser o desânimo de mais uma quarentena ou finalmente a amiga incerta (menstruação) a chegar. Mas esses sintomas são mais outros - hiper sensível e impulsiva. É o que dizem", começou por contar.

"O meu parceiro apercebeu-se da diferença e foi o primeiro que disse para fazer um teste de gravidez. Eu desvalorizei. Dois dias depois o Valério vem com o teste. Pelo meu modo off, ele poderia ter pensado que já não o amava ou já não era feliz com ele (se fosse eu, talvez pensasse). Mas a intuição dele foi outra e certa", acrescentou, recordando de seguida os primeiros momentos em que soube que ia ser mãe.

"Ao saber... a minha reação, Deus me perdoe, não foi a mais positiva, pelo inesperado e do choque. A conduta do Valério fez toda a diferença e apesar de muito nervoso, a sua calma tranquilizou-me. As palavras ficaram por dizer mas a empatia falou mais alto", disse.

"Agora reflectindo, os primeiros sinais estavam lá mas eu não os interpretei. E mesmo o corpo sendo meu, o meu namorado desconfiou mais rápido do que eu. Sei que sou distraída, mas ele também foi admirável! Aqui, sem dúvida, foi o ponto de viragem da nossa relação: A balança entre a afinidade ou o desapreço. A certeza ou a incerteza. E aqui começou a fase mais notável de um casal a passar a ser uma Família", destacou.

Vanessa Ferreira revelou ainda que foi no "dia 7 de janeiro que souberam que estava grávida 6/7 semanas".

"Esta foto foi o primeiro registo depois de grávida, dia 13 de janeiro. Ainda com os olhos inchados de chorar e não conseguir dormir", escreveu ainda na legenda da referida imagem que publicou na rede social.

"Agora estou muito mais tranquila, feliz e preparando-me para o que aí vem", rematou.

Leia Também: Grávida, Vanessa Ferreira da 'Casa dos Segredos' mostra ecografia