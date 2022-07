Se é fã de Anitta e não conseguiu estar presente no concerto que a artista brasileira deu no Rock in Rio Lisboa, então temos boas notícias para si.

O espetáculo será transmitido na SIC, no próximo domingo, 3 de julho, conforme anunciado nas redes sociais.

"Logo a seguir à final do Ídolos, a 'girl from Rio' vai entrar no palco da SIC. Domingo, não perca a oportunidade de ver ou rever o show da poderosa Anitta no Rock In Rio Lisboa!", revela a estação no Instagram.

Leia Também: Anitta frisa que está num "relacionamento fechado"