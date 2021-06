Maria Cerqueira Gomes, de 38 anos, e a filha Francisca, de 18 anos, receberam a vacina da Covid-19 esta semana numa iniciativa que, sabe-se agora, terá sido feita sem a aprovação do coordenador do plano de vacinação.

A polémica instalou-se após a publicação onde a apresentadora da TVI revelava que a filha teria sido inoculada e até já motivou a que o caso fosse denunciado à Polícia Judiciária.

Em declarações à TVI 24, Maria Cerqueira Gomes conta como teve conhecimento de que estava a decorrer no Centro de Vacinação do Cerco esta 'campanha', aparentemente indevida, para maiores de 18 anos.

"Recebi uma mensagem de uma amiga que estava a ser vacinada no Cerco e que tinha acabado de receber informações no local de que iria ocorrer, durante as seguintes duas horas, a chamada vacinação aberta a partir dos 18 anos", conta a apresentadora, que, já no local, depois de ter recebido uma senha para aguardar a sua vez, questionou uma enfermeira sobre o motivo desta iniciativa.

"Ela [a enfermeira] disse-me que estavam a considerar uma quarta vaga em que muito provavelmente o público mais atingido seria o público mais novo, e que tinham vacinas em excesso, e que por isso decidiram abrir nesse dia e no dia seguinte", relata a apresentadora.

A iniciativa, que Henrique Gouveia e Melo, coordenador da task force de vacinação, considera um "ato de desobediência", terá sido divulgada nas redes sociais pela Junta de Freguesia da Campanhã e pela Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.

Recorde-se que a ARS Norte já abriu um inquérito a esta vacinação "aparentemente indevida".

