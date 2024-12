Maria Cerqueira Gomes chora a morte da tia, Raquel Cerqueira Gomes.

Tal como foi noticiado no programa 'V+ Fama' da passada quarta-feira, 4 de dezembro, Raquel morreu vítima de doença prolongada e era ex-mulher do tio da apresentadora da TVI, Batata Cerqueira Gomes (conhecido empresário do Porto).

António Leal e Silva, que estava no painel de comentadores do programa deixou "um abraço para o Batata" que conhece há muitos anos.

Já Pimpinha Jardim, amiga da família, quis também "mandar um grande beijinho para a Maria", referindo ainda que Raquel era uma "pessoa muito querida por todos e vai fazer muita falta."

Na página de Facebook do Baile da Rosa, a organização fez questão de partilhar uma publicação onde manifesta o "mais profundo pesar pelo falecimento de uma das 1.ªas Embaixadoras", mencionando o importante "contributo e presença na iniciativa que marcou uma época no panorama social do norte do país."

