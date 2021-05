Manuel Luís Goucha e o marido, Rui Oliveira, marcaram presença esta quarta-feira, dia 19, no programa 'Cristina ComVida'... e não foram sozinhos, o casal levou consigo o cachorrinho Monti.

O 'cãopanheiro' de Goucha e Rui não se adaptou, contudo, ao estúdio de Cristina Ferreira e acabou por fazer das suas em direto.

"O Manuel Luís Goucha veio a minha casa para limpar o cocó do cão", reagiu Cristina depois de ter percebido que Monti resolveu fazer as suas necessidades no tapete da sala da sua casa.

Na sua conta oficial de Instagram, Cristina Ferreira partilhou algumas das imagens que marcaram este momento hilariante.

"Desde o primeiro dia. E nada mudou. O Monty foi o rei do programa", pode ler-se na legenda da publicação.

Aqui poderá rever as imagens em que Goucha acaba a tentar remediar as asneiras feitas pelo pequeno Monti.

Leia Também: Goucha enviou SMS a Júlia Pinheiro sobre Fátima Lopes. "Deus te proteja"