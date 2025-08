A morte de Jorge Costa, diretor de futebol do FC Porto, esta terça-feira, 5 de agosto, deixou o mundo desportivo em choque. Nas redes sociais já há uma onda de reações à partida prematura do ex-futebolista que tinha apenas 53 anos e que foi vítima de uma paragem cardiorrespiratória.

Eduardo Madeira fez questão de partilhar uma fotografia de Costa com a seguinte legenda:

"Jorge Costa é uma lenda. Foi um adversário aguerrido e duro. Defendeu como ninguém as suas cores. Mas somente isso, um adversário. Em desporto não há inimigos. RIP (Descansa em paz, em português)".

Rita Ferro Rodrigues publicou uma story onde deixou palavras de admiração pelo percurso profissional do dirigente desportivo.

"Sempre o achei um extraordinário jogador. Duríssimo em campo mas de uma entrega exemplar. Fora de campo tinha uma serenidade que me fascinava pelo contraste. Os meus sentimentos à família e amigos e também em especial a todos os adeptos do FC Porto que perderam o seu 'bicho'. Grande Jorge Costa", escreveu a antiga apresentadora.

© Instagram - Rita Ferro Rodrigues

O alfaiate Paulo Battista mostrou-se em choque com a notícia e fez questão de partilhar nas redes sociais: "Estou em choque! Não somos nada! Não tenho palavras!", referiu.

Sandra Madureira, mulher do ex- líder dos Super Dragões Fernando Madureira, partilhou uma story na sua página de Instagram com um fundo preto com o nome do ex-futebolista, demostrando que está de luto.

© Instagram - Sandra Madureira

O ator Frederico Amaral lamentou esta perda referindo: "Que ano este...eterno Dragão".

© Instagram - Frederico Amaral

Zulmira Garrido não ficou indiferente à morte de Jorge Costa. "Partiu hoje Jorge Costa. Um nome incontornável do futebol português, capitão de gerações, homem de força e de respeito dentro e fora de campo. À família, aos amigos e a todo o universo do FC Porto, envio as minhas mais sinceras condolências. Que descanse em paz".



© Instagram - Zulmira Garrido