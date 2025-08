A morte de Jorge Costa, diretor de futebol do FC Porto, gerou reações de várias figuras públicas, incluindo António Raminhos. O humorista partilhou uma história sobre Jorge Costa nas redes sociais, refletindo sobre a vida e a morte.

O mundo do futebol chora a morte de Jorge Costa, diretor de futebol do FC Porto que partiu esta terça-feira aos 53 anos. Foram várias as figuras nacionais e internacionais que já reagiram à morte do ex-futebolista que deixa um enorme legado no futebol português. António Raminhos não ficou indiferente a esta perda e, numa publicação nas redes sociais, contou uma curiosa história que aconteceu esta terça-feira, deixando ainda uma reflexão sobre a vida. "Ainda hoje de manhã estava a explicar às minhas filhas quem era o Jorge Costa. Este que vocês estão a ouvir falar é o Jorge Costa. Era defesa do Porto conhecido como o Bicho. 'Mas porquê?', perguntou uma delas. 'Porque era raçudo e dava pau com fartura como se diz no futebol, na seleção dava muito jeito'. Minutos depois... desapareceu. Que chapada de realidade a vida nos dá. Está... agora já não está. Minutos. E é tão idiota termos de passar por estes choques para entender que pouco mais temos a fazer do que aproveitar ao máximo. Ir sem medo, arriscar, sonhar, não deixar para amanhã. Fazer as pazes connosco, com outros, não guardar rancor. Viver a nossa vida e deixar os outros viver a deles. Eu, e tantos outros por aqui, tenho medo de morrer de tudo e mais alguma coisa. Eu não devia ter medo de morrer, devia ter vergonha de ter medo de morrer", disse o humorista. "É um desperdício de tempo e de energia ter medo de algo que vai acontecer inevitavelmente. Tempo e energia que pode e deve ser dedicado a tudo... menos ao morrer. Porque a morte, como se vê, são segundos e a vida é tudo o resto. A melhor maneira de respeitar quem parte... é viver. Vamos procurar fazer isso. Um abraço à família do Bicho e família portista", escreveu Raminhos. Também Eduardo Madeira, Rita Ferro Rodrigues, o alfaiate Paulo Battista, Zulmira Garrido, entre outros, fizeram questão de deixar as suas homenagens nas redes sociais. Cândido Costa, por exemplo, mostrou-se abalado com esta notícia. "Meu capitão... minha força da natureza. Tão forte, tão corajoso e ao mesmo tempo uma doçura de pessoa. Tu és o FC Porto. Descansa em paz Bicho. Vou ter muitas saudades tuas", escreveu numa publicação no Instagram.

Jorge Costa sentiu-se mal no início da tarde desta terça-feira quando se encontrava no centro de treinos do FC Porto, no Olival. Foi assistido no local e foi transportado para o Hospital de São João no Porto, onde foi declarado o "óbito na Sala de Emergência às 14h17", referiu a unidade hospitalar em comunicado.

A saúde do ex-futebolista já tinha inspirado cuidados em 2022 quando sofreu um enfarte. Nessa altura esteve no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, onde realizou um cateterismo.