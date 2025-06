Joana Latino descreveu uma situação de assédio de que foi vítima há anos, mas que a marcou para sempre. O episódio foi partilhado pela jornalista no programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, desta segunda-feira, dia 16 de junho, no qual é comentadora.

"Eu trabalhava na RDP, que era nas Amoreiras, e há ali umas ruas interiores assim um bocadinho menos frequentadas, vá. Uma vez para cortar ali caminho estava um senhor atrás de mim um bocadinho mais idoso", começa por contar.

"Eu desvalorizei a presença dele, não achei que era uma ameaça, por ser uma pessoa mais velha pensei: 'mais velhote, nem sequer tem força para me fazer mal', mas o que é facto é que ele aproximou-se bastante de mim e deu-me um apalpão no rabiosque", recorda.

"A minha reação imediata, intuitiva, foi dar uma cotovelada para trás, resultado: de facto sendo uma pessoa mais velha, mais frágil, caiu redondo no chão", realça.

"Havia um café por perto, as pessoas saíram todas e a má da fita era eu, que tinha dado um encontrão num velhote e tinha-o feito cair no chão. Não consegui que ninguém percebesse que ele me tinha feito uma coisa horrível", completa.

