Eis que ao fim de 14 anos, o reality show 'Keeping Up With the Kardashians' chega ao fim. Na sua conta de Instagram, Kim Kardashian revelou o vídeo promocional onde são mostrados momentos de grande emoção.

"Não me iria embora sem vos deixar com algumas caras terríveis a chorar na nossa última temporada", afirmou a socialite, brincando com o facto do seu rosto a chorar se ter tornado um meme.

Ora veja!

