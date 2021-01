Travis Barker é apontado como o novo amor de Kourtney Kardashian, mas foi Kim quem conquistou a sua atenção em primeiro lugar.

Agora que o romance ganhou destaque na imprensa internacional, a revista Us Weekly recordou declarações de Barker em 2015, em que revelava a sua atração pela empresária.

O baterista contou que conheceu Kim Kardashian em Amesterdão e que esta estava com Paris Hilton, mas os seus "olhos não se conseguiam desviar" da estrela do clã Kardashian. "Adoro raparigas com curvas. Era encantadora", elogiou na altura.

Será que Kourtney lidou bem com esta pequena atração?

