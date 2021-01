Os rumores de romance entre Kourtney Kardashian e Travis Barker voltam agora aumentar. Depois de a estrela de ‘Keeping Up with the Kardashians’ e o baterista dos Blink-182 terem sido vistos juntos na casa de Kris Jenner, em Palm Springs, este fim de semana, uma fonte próxima de ambos confirmou o namoro em declarações à imprensa.

"A Kourtney e o Travis são oficialmente um casal", garante a referida fonte em declarações ao Us Weekly.

"Eles são amigos próximos há anos e namoram há alguns meses. O Travis está muito apaixonado pela Kourtney", acrescenta ainda o mesmo informante.

Importa referir que Kourtney Kardashian e Travis Barker são de facto amigos há vários anos e esta não é a primeira vez que surgem rumores de um possível namoro. Resta agora saber se desta vez é mesmo verdade.

