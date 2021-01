Kourtney Kardashian tem um novo amor. Segundo a imprensa internacional, a socialite estará a namorar com Travis Barker.

Os rumores de romance entre a estrela de ‘Keeping Up with the Kardashians’ e o baterista dos Blink-182 surgiram depois dos dois terem sido vistos juntos na casa de Kris Jenner, em Palm Springs, este fim de semana.

Para além disso, tanto Kourtney como Travis publicaram fotografias na mesma piscina, dando assim a entender que se encontravam no mesmo espaço.

O E! News adianta que o músico foi 'apanhado' recentemente a comentar as publicações de Kourtney na sua conta de Instagram. Para além disso, ambos são vizinhos em Calabasas.

Será que esta paixão seguirá em frente?

