Este domingo, 29 de outubro, os fãs de 'Friends' ficaram de luto após a trágica morte de Matthew Perry, ator que deu vida à icónica personagem de Chandler Bing na trama.

O artista, de 54 anos, foi encontrado sem vida este sábado, 28 de outubro, numa banheira de hidromassagem em sua casa, a mesma - segundo a imprensa internacional - onda posou para a última publicação que fez na sua página de Instagram.

"Então, água quente a borbulhar à tua volta faz-te sentir bem? Sou o Mattman", escreveu, num tom humorístico que lhe era característico.

Importa notar que, apesar de não haver indícios de crime, o caso está a ser investigado pela polícia. Perry terá perdido a vida, alegadamente, na sequência de um afogamento acidental nesta mesma banheira de hidromassagem, após sofrer um ataque cardíaco.

Em 2022, Matthew revelou no livro de memórias 'Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing' a sua luta contra o vício em álcool e opióides.

Leia Também: Fãs prestam última homenagem a Matthew Perry no apartamento de 'Friends'

Leia Também: Família de Matthew Perry quebra silêncio após morte do ator. "Trágico"