Dois dias depois de ter sido posta à venda, a última casa onde residiu Lisa Marie Presley foi vendida a uma família que a adquiriu por 4,6 milhões de dólares. De acordo com a imprensa norte-americana, os novos donos não sabiam quem tinha sido a anterior proprietária do imóvel.

A casa, de estilo château francês, tem seis quartos e sete casas de banho e situa-se perto do ponto mais alto do Mont Calabasas Estates, um exclusivo condomínio fechado na Califórnia com vigilância 24 horas.

Com uma extensão de 690 m2, a propriedade tem vista para as colinas e foi recentemente renovada. Possui diversos espaços de entretenimento, como cinema, bar, piscina e jacuzzi.

A notícia de que a mansão tinha sido colocada à venda aconteceu apenas algumas semanas após a filha de Lisa Marie, Riley Keough, e a sua mãe, Priscilla Presley, terem finalmente chegado a acordo sobre os bens da cantora, após uma batalha judicial.

De recordar que Lisa Marie Presley morreu no passado dia 12 de janeiro, aos 64 anos.

