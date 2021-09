Como uma verdadeira estrela de Hollywood! Foi assim que Kate Middleton apareceu na première do 25.º filme James Bond, 'No Time To Die'

O evento tomou lugar na noite desta terça-feira, 28 de setembro, no Royal Albert Hall, em Londres, e a duquesa de Cambridge deixou todos boquiabertos ao desfilar um vestido dourado, repleto de brilhos, da assinatura da designer Jenny Packham.

Na sua companhia, brilharam ainda o marido, príncipe William, o príncipe Carlos e a mulher deste, Camilla, duquesa da Cornualha.

Veja as imagens na galeria.

