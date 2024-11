Depois de uma série de espetáculos no Brasil onde permaneceu ao longo do último mês, eis que Bruno Mars despediu-se do país com mais um vídeo épico.

O mesmo foi partilhado na sua página de Instagram e já se tornou viral na rede social.

O artista norte-americano canta para o "bonde do Brunão", encantando os fãs pela forma como se inseriu tão bem na cultura brasileira.

"Mais um mês no Brasil e nunca mais serei o mesmo", notou na legenda da partilha.

Ora veja:

Leia Também: Bruno Mars revela que está solteiro durante espetáculo no Brasil