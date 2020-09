Quando Manuel Luís Goucha comprou o seu monte no Alentejo, mais precisamente em Monforte, existia ainda muito trabalho a fazer para que aquele espaço se tornasse a casa com a qual sempre sonhou. Com a ajuda do marido, Rui, o apresentador colocou mãos à obra e em poucos meses o sonho ganhou vida.

Depois de várias obras e remodelações, o monte ficou ao seu estilo e foi decorado ao pormenor.

Esta terça-feira, dia 8, Manuel Luís Goucha deixou os seus seguidores abismados ao partilha na sua conta oficial de Instagram um vídeo onde mostra o incrível antes e depois das obras e nova decoração que fez no monte.

"Querido mudei... o monte", pode ler-se na legenda da publicação.

Veja abaixo as imagens que impressionaram os fãs:

