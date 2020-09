Manuel Luís Goucha é um homem reservado no que toca à sua vida pessoal, motivo pelo qual são muito poucos os que entram no seu circulo mais privado. No que toca ao mundo da televisão, o apresentador diz mesmo que são muito poucos os que considera amigos.

"No mundo da televisão não tenho amigos para sentar numa mesa de seis. Vá... tenho quatro", revelou o rosto das manhãs da TVI em conversa com João Montez no programa 'Você Na TV'.

Por fim, o apresentador fez questão de realçar: "Atenção, falo de amigos mesmo, depois tenho colegas de quem gosto muito".

