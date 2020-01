Oceana Basílio e José Fidalgo passaram o Natal juntos e, surpreendentemente, não o esconderam. A relação tornou-se assim ainda mais assumida. Porém, a descrição de ambos em relação à vida pessoal não deixa de nos fazer olhar com enorme espanto para a declaração de amor única que esta segunda-feira o ator dedicou à sua amada.

"Esta mulher faz parte da minha vida e todos os dias, belisco-me para ter a certeza que estou a viver isto. És uma mulher com uma vida enorme e com uma garra para aproveitar ao máximo cada momento", começou por escrever Fidalgo, que desta forma quis assinalar o 41.º aniversário de Oceana.

"Já somos dois quarentões que nos encontrámos agora e ambos temos histórias que fazem de nós o que somos. Histórias lindas que fazem parte do nosso livro. O livro da nossa vida. Estamos agora a escrever a nossa história, cada um no seu livro e espero não parar de escrever. Só quando chegar aquele dia. O tal. Mas que quando isso acontecer, que me faça sorrir e pensar na vida plena que levei", continuou a estrela das novela da SIC, que está no Brasil com a amada a celebrar este dia especial.

"Obrigado por me aturares, por me dares força, por me pores no lugar, por abraçares a minha família da forma tão característica que já é teu cunho. Não há ninguém que quando te conheça não se apaixone. Quanto a mim, podes ter a certeza que estou aqui para te apoiar, lutar por ti, tomar conta de ti, motivar-te e aplaudir-te de pé", completou, sem esconder a sua veia mais apaixonada.

