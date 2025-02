Oceana Basílio está há várias semanas de viagem pelo Sudeste Asiático.

A atriz encontra-se em Bali e com os seguidores tem partilhado as aventuras por lá vividas. Esta sexta-feira, a artista recorreu às redes sociais para garantir que está a viver "as melhores férias de sempre".

"A viver as melhores férias de sempre… !!! Quer dizer… desde dos 18 (e sem contar com as férias com a minha filha e na minha Ria Formosa). Até ficava mal não referir. Garanto que não tenho registos dos melhores momentos. Por vezes a vida é tão surpreendente. Aproveitemos estes momentos", revelou Oceana na legenda de um vídeo onde mostra em detalhe o hotel onde ficou.

