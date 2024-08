"Chegou o teu dia 9, um número simbólico para ambos. O teu dia, o meu mês, o que representa a gestação e que segundo FP é um número de perfeição a nível astrológico". Foi com estas palavras que Ruth Oliveira começou a publicação que fez no Instagram, onde assinala o aniversário do marido.

Bruno Santos completa mais um ano de vida esta sexta-feira e recebeu uma carinhosa mensagem da companheira.

"Estamos afastados fisicamente mas ao contrário do Adeus de Eugénio de Andrade, ainda não gastámos as palavras pela rua meu amor, e o que ficou chega, para afastar o calor de quatro paredes porque lisboa está em brasa e vamos continuar a gastar tudo para poder estar juntos outra vez", acrescentou Ruth.

"Sem dúvida que o que mais gostei em ti quando te vi foi o teu sorriso aberto, um ar malandro de quem consegue conquistar este mundo e o outro, um olhar forte mas inquieto, desconfiado e às vezes até um pouco ingénuo e infantil mas com a certeza que tudo pode e é imortal", destacou.

"Estes 2/2 anos de convivência têm sido sem dúvida um aprendizado para ambos, algo que nunca pensámos estar a viver outra vez pelo nosso tão parecido estilo impetuoso e impulsivo de resolver as nossas questões amorosas", continuou.

"A certeza que tenho hoje é que ambos somos seres mais evoluídos e muito mais fortes do que naquele meio dia nublado de dia 8 de março de 22 em que nos conhecemos", escreveu ainda.

"Juntos somos mais fortes, somos lindos, concordamos em discordar, inúmeras vezes, batemos de frente, amamos com intensidade, falamos mesmo sem querer falar mas com a certeza que todo este amor que temos um pelo outro é e seja sempre de respeito, de partilha e de caminho em comum", pode ainda ler-se.

"Parabéns, meu amor, meu espalha brasas (e roupas pela casa) o amor è aceitar o outro como ele é sabendo que ambos respeitam a liberdade um do outro, é um equilibro complicado de alcançar mas a meio de tudo e todos temo-lo feito à nossa maneira. Gosto muito de ti, meu quarentão +1. Charmosão, estas cada vez mais bonito, o rei da tua pequena savana, a tua prole feminina e a minha casa és tu. Parabéns, Bru", rematou.

De recordar que Ruth Oliveira e Bruno Santos conheceram-se no 'Casados à Primeira Vista', da SIC, e continuam juntos. Aliás, já têm uma filha em comum, a pequena Frederica, de um ano. Bruno Santos é também pai de Maria, sua filha mais velha que nasceu de uma anterior relação.

