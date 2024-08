Bruno Santos, do 'Casados à Primeira Vista', publicou na sua página de Instagram um vídeo da filha mais velha, Maria, a cantar.

O papá mostrou-se rendido ao talento da menina e muito orgulhoso.

"Ser pai é sempre um grande orgulho!!! Mas ser teu é qualquer coisa muito especial. Agora percebo o porque de ficares tanto tempo fechada no quarto a dizeres que estás a escrever. Há quem chame talento, para mim é simplesmente alegria amor e pura diversão... Sinto um orgulho imenso. Máxima liberdade. Máxima responsabilidade. Vou estar sempre aqui para ti. E para o próximo ano tens a tua tournée", escreveu o pai 'babado'.

De recordar que Maria é fruto de uma anterior relação de Bruno Santos. O ex-concorrente do 'Casados À Primeira Vista' mantém atualmente uma relação com Ruth Oliveira, que conheceu no programa da SIC. Juntos são pais da pequena Frederica.

