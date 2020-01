Oceana Basílio completou 41 anos este domingo, dia 19 de janeiro, data que foi celebrada junto do namorado, o também ator José Fidalgo, no Brasil.

Muito apaixonado, José Fidalgo fez questão de dedicar publicamente algumas palavras à amada, tendo-lhe deixado uma pequena mensagem nas stories da sua conta do Instagram. “Parabéns, sua wild heart [coração selvagem] marota”, disse numa fotografia da companheira.

Ao receber muitas mensagens de parabéns, Oceana decidiu agradecer todo o carinho através de uma publicação que fez no Instagram, onde também partilhou uma reflexão.

“A vida é BONITA e nada perfeita para ninguém, não obstante de essa ser a sua beleza, o que nos faz lutar e transformar. Os últimos anos fizeram-me crescer, renovar sem medo. Faz todo o sentido passar o meu aniversário no sítio que me faz feliz, o Mar. Obrigada pelo meu nome que tanto gosto e parabéns aos meus Pais, com muito amor, vossa Oceana. Obrigada a todos os que seguem com carinho o meu trabalho. Felicidade existe”, escreveu.

