O Natal de 2019 foi repleto de amor. Carolina Loureiro assumiu a relação com o músico Vitor Kley e passou a quadra no Brasil, mas esta não foi a única surpresa do dia. Oceana Basílio e José Fidalgo deixaram os seguidores boquiabertos ao revelarem que passaram o Natal juntos.

"Feliz Natal, gente boa", escreveu o ator ao partilhar na noite de 24 de dezembro, véspera de Natal, uma fotografia ao lado de Oceana.

Veja abaixo a publicação:

