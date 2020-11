Este sábado celebrou-se o Dia Mundial da Televisão e a TVI teve como 'presente' ser a preferência dos portugueses. Neste dia simbólico para o meio televisivo, a estação de Queluz afirma que foi "o canal mais visto com um share de 17,1".

"Para alcançar estes resultados foram fundamentais dois programas. O primeiro que nos acompanhou durante a tarde com a dupla maravilha da televisão portuguesa. Cristina Ferreira e Manuel Luis Goucha lideraram com uma audiência média de quase 800 mil espetadores. Depois, à noite, com o a transmissão do jogo da Taça de Portugal, entre o Paredes e o Benfica, a TVI alcançou uma audiência média de 1 milhão 442 mil espetadores tendo este programa liderado o ranking dos programas", explicou a TVI em comunicado.

Vale ainda referir que, pelos corredores da SIC, o dia de ontem ficou marcado por tristeza. Morreu o repórter Fernando Faria, que trabalhou para o canal durante mais de duas décadas. Tinha 48 anos.

Daniel Oliveira, diretor de programas e entretenimento, dedicou palavras de saudade ao profissional de comunicação numa mensagem publicada na sua página de Instagram.

