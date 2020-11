O panorama televisivo está de luto com a morte inesperada de Fernando Faria. O repórter da SIC perdeu a vida este sábado em Pemba, Moçambique. Tinha 48 anos.

Ao longo das mais de duas décadas em que trabalhou na estação de Paço de Arcos, ficou reconhecido como "um extraordinário repórter", assim o lembra Daniel Oliveira, diretor de programas e entretenimento.

"Um dos bravos do pelotão! Conheci o Fernando como um dos destemidos que se arriscava pela missão de uma notícia, de uma cacha ou pelo primor de um plano. Ao fazê-lo, dava a cara e o corpo por todos nós. Era um extraordinário repórter e, mesmo nunca tendo privado com ele, sempre lhe reconheci um enorme gosto pela vida, que parecia encarar com leveza. Parte cedo demais. Os meus sentimentos aos amigos, colegas e família. A SIC não esquecerá tudo o que nos deu", escreveu Daniel na sua página de Instagram.

