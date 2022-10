A TVI volta a investir no universo das séries mas, desta vez, numa coprodução brasileira. A estação vai trabalhar em parceria com o Canal Brasil, a Ventre Studio e a Coral Europa para contar uma história inspirada no caso de João de Deus, um líder religioso brasileiro que foi condenado por crimes sexuais.

'João Sem Deus' tem duas atrizes portuguesas confirmadas no elenco. Ana Sofia Martins e Dalila Carmo vão juntar-se aos atores brasileiros Marco Nanini, que será o protagonista, Bianca Comparato, da série '3%', Karine Teles, da novela 'Pantanal', e Antonio Saboia, da série 'O Mecanismo'.

Através de um comunicado, Cristina Ferreira, diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, mostrou-se muito satisfeita com esta parceria: "Estamos ansiosos e expectantes com o início das gravações e com a certeza de que será um grande projeto".

A série vai ser realizada por Marina Person e terá "uma equipa maioritariamente feminina, principalmente nas posições de liderança", como conta a mesma nota. As gravações vão acontecer em Portugal e no Brasil e o projeto será acompanhado pela 'Bem Querer Mulher', uma iniciativa que acolhe mulheres brasileiras que sofrem violência.

