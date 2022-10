A TVI anunciou esta quarta-feira, 19 de outubro, a sua nova grande aposta: um programa dedicado ao amor que promete salvar namoros e casamentos em crise.

"O seu namoro ou casamento está em crise? Será que já terminou? Talvez não. Se continua a acreditar na sua relação, inscreva-se no novo programa da TVI e conte-nos a sua história", escreve a Media Capital ao apresentar a novidade.

O nome do formato permanece por desvendar, bem como o apresentador ou horário no qual estará em antena.

As inscrições estão abertas a quem quiser salvar a sua histórias de amor através do e-mail acreditamosnoamor@tvi.pt ou do número: 913161788.

"As dificuldades da vida podem separar os protagonistas das mais bonitas histórias de amor, mas os afastamentos não são sempre irreversíveis. Por isso, se não for protagonista de uma relação em crise, mas se conhece um casal que precisa de ajuda, seja o cupido de que necessitam e contacte também a TVI", completa o canal, desafiando os espetadores a confiarem "no poder do amor".

