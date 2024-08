Depois do sucesso com o programa 'Ganha Já', eis que Nuno Eiró prepara-se para estrear mais um programa na TVI. 'Fura Casamentos', conforme avançado pela estação de televisão em comunicado, será um "divertido reality onde Nuno Eiró, o verdadeiro fura casamentos, irá dar a conhecer as mais bonitas histórias de amor".

Desta forma, o apresentador irá "invadir" celebrações, de maneira a descobrir como os casais se conheceram e de como se prepararam para a nova jornada na sua vida.

"Em cada episódio 'abrimos o álbum de fotografias', conhecendo os verdadeiros protagonistas, os noivos, através de outras personagens desta história. Os pais, família, amigos. O objetivo é que em cada programa também se aborde diferentes elementos que fazem parte de um casamento, “atrás da poesia do amor vem a prosa do casamento", concluiu-se.

O programa, sublinhe-se, estreia a 1 de setembro.

Leia Também: Novo programa de Nuno Eiró visto por mais de "meio milhão" de pessoas