Gonçalo Quinaz tem vindo a ganhar cada vez mais destaque na TVI, isto depois de ter saído do grupo Cofina para entrar no 'Big Brother - Desafio Final', onde só perdeu na última gala para Bruna Gomes.

Tem sido comentador dos vários blocos de imagens da nova edição do reality show da TVI, juntando-se as presenças que faz, com regularidade, no 'Dois às 10', na mesma estação.

Nas redes sociais é difícil encontrar críticas a Quinaz, que soma vários elogios. "Giro e engraçado", "és lindo e falas muito bem" e "é o que me prende a este 'Extra'" são alguns dos exemplos de mensagens deixadas nas suas publicações do Instagram.

Confira na galeria algumas fotografias de Gonçalo tiradas nos estúdios da TVI.

