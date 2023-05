Começa a gerar-se um clima de grande entusiasmo em torno da próxima grande aposta da TVI para as noites.

'TVI Extra' será conduzido por Flávio Furtado mas o canal revelou agora também os nomes dos comentadores que irão compor o painel.

Cinha Jardim, Helena Isabel Patrício, Bruno de Carvalho, Inês Simões, Weza da Silva e Catarina Rito são as personalidades escolhidas para o formato que terá "uma visão única sobre o universo cor-de-rosa e revelar os segredos dos famosos, os eventos sociais mais exclusivos e as viagens do universo do jet set", pode ler-se na mesma nota.

Vale sublinhar que, ao que tudo indica, o programa marcará o regresso de Cinha Jardim aos ecrãs depois de ter sofrido um enfarte do miocárdio no passado dia 2 de maio.

'TVI Extra' vai para o ar a partir de dia 29 deste mês, à meia-noite.

