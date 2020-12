A TVIpreparou para o próximo sábado, dia 19, uma emissão especial do programa 'Big Brother - A Revolução'. Trata-se de um diretoque prometefesta "na casa mais vigiada do país e em estúdio".

"Das 16h00 às 20h00, Maria Botelho Moniz e Mafalda de Castro recebem muitos convidados, todos, de alguma forma, ligados à 'Revolução'", promete a estação em nota enviada à imprensa.

Teresa Guilhermetambém estará na festa "e com um papel que promete surpreender todos".

Haverá ainda "duelos inesperados e a revelação de alguns segredos".

As atuações musicais ficam a cargo de Calema,Toy, do padre Guilherme, mais conhecido por padre DJ e ainda de Diogo Abrantes, irmão do concorrente André,que vai "mostrar que a música é a alma da família".

"A ex-concorrente Andreia apresenta os seus bailarinos da escola 'Dance In'. Luís, que teve de deixar a casa logo na primeira semana, dará uma aula prática de como manter a forma nesta época cheia de tentações e os alunos serão Fanny Rodrigues e Pedro Crispim. Bruno, que também saiu nessa semana, vai fazer um grafiti em direto", informa ainda a TVI.

"Do comentário para a cozinha, Flávio Furtado e Susana Dias Ramos vão preparar os pratos e doces da festa! A eles juntam-se Tiago e Luan, da 'Casa dos Segredos 7', com os melhores brigadeiros de Natal. Nesta quadra, Liliana Filipa e Daniel Gregório vêm com os filhos. Também passam pela festa os ex-concorrentes Diana, Joana, André Filipe e Sandra. Serão quatro horas mágicas, cheias surpresas e muita alegria. É o 'Big Brother' em festa", pode ler-se, por fim, na referida nota.

