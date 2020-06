"Morreu um homem limpo", foi citando estas palavras que Manuel Luís Goucha escolheu terminar a emotiva emissão do programa 'Você na TV' desta segunda-feira. O programa foi dedicado a Pedro Lima - ator que este sábado foi encontrado morto na praia do Abano, em Cascais - e chegou ao fim com uma arrepiante homenagem feita em uníssono por toda a estação televisiva.

Às 12h56 em ponto, a TVI parou para que apresentadores, jornalistas e vários técnicos do audiovisual se juntassem num aplauso de um minuto dirigido ao céu e com o nome de Pedro Lima gravado na memória de cada um.

A este aplauso juntaram-se todos os atores e técnicos da produtora Plural, para a qual Pedro Lima trabalhava em representação da TVI.

As máscaras no rosto dos presentes, entre eles Manuel Luís Goucha, Fátima Lopes, Nuno Santos e José Eduardo Moniz, escondiam a emoção e guardavam as lágrimas que lhes corriam pelo rosto.

Esta homenagem que marcou "um dia triste", uma despedida inesperada, terminou com um outro momento marcante. A TVI decidiu soltar várias pombas, que tal como Pedro 'voaram' em busca de paz.

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535