O programa 'Você na TV', da TVI, é esta segunda-feira inteiramente dedicado a Pedro Lima. Ator que este sábado foi encontrado morto na praia do Abano, em Cascais. Tinha 49 anos.

Além da homenagem de Manuel Luís Goucha, logo no início do programa, o formato juntou o testemunho de vários atores e amigos que ao longo dos 25 anos de carreira de Pedro Lima tiveram oportunidade de se cruzarem com ele.

Mónica Jardim surgiu em direto da produtora Plural para conversar com alguns dos grandes nomes que contracenavam com Pedro Lima na novela que este se encontrava a gravar atualmente - 'Amar Demais'.

A conversa seguiu emocionada com Fernanda Serrano a ser a primeira a homenagear o seu grande amigo: "Eu conhecia-a o Pedro parece que desde a vida toda", começou por referir, sem conseguir conter as lágrimas.

"Fizemos a nossa primeira novela juntos e fizemos a nossa ultima peça juntos... a última peça dele, a última novela dele e a última cena dele", lembra Fernanda, que diz ter contado com o apoio de Pedro numa das fases mais delicadas da sua vida - o período em que se divorciou de Pedro Miguel Ramos.

"Era a pessoa que me puxava para cima, sobretudo nestes últimos anos que foram atípicos, ele esteve muitíssimo presente e era ele que me puxava para cima", confessa, lembrando o amigo como uma pessoa "franca, honesta, correta e muito profissional".

A atriz lamenta, por fim, que seja agora tão "estranho" e doloroso dar seguimento a esta nova novela da TVI sem a presença de Pedro Lima.

.

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 800 209 899 (Número gratuito)

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

Leia Também: A sentida homenagem de Cláudio Ramos a Pedro Lima no 'Big Brother'