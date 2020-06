"Eu dedico este programa de hoje ao Pedro Lima. Já toda a gente sabe o que aconteceu, não vale a pena reforçar, mas eu gostava muito de dizer que, apesar de não ser um amigo íntimo, nem tão pouco próximo do Pedro, nesta transição profissional da minha vida, ele foi das primeiras pessoas a falar comigo, a receber-me de braços abertos, a mandar-me uma mensagem que reli muitas vezes entre ontem e hoje", foi com estas palavras que Cláudio Ramos iniciou a mais recente gala do 'Big Brother', que aconteceu um dia depois da notícia da morte do ator.

O apresentador da TVI não quis começar o programa sem antes destacar de novo os gestos de carinho de Pedro Lima.

"E não havia um domingo onde, antes de entrar no ar, ele não mandasse uma mensagem de força. E ironizava até comigo, mandava sempre em inglês e nos primeiros tempos eu tive de ir ao Google perceber o que é que ele queria dizer", acrescentou.

Mas não ficou por aqui e continuou: "Todas as pessoas só têm coisas boas a dizer do Pedro e eu não seria naturalmente diferente. O que eu queria é que, se me permitissem, é que este programa, que é feito por todos com vontade e com força, hoje fosse também ele dedicado ao Pedro".

Uma mensagem que terminou com Cláudio Ramos, muito emotivo, a pedir um forte aplauso para o ator. "Tenho a certeza que onde estiver, nas ondas que ele resolveu surfar, vai gostar de nos ver com força, energia e alegria. Ele era um artista e, aconteça o que acontecer, os artistas sabem que o espetáculo tem de continuar. Um aplauso para o Pedro, por favor", concluiu.

Para ver este momento, clique aqui.

Leia Também: Angélica fora do 'Big Brother' e Jéssica ameçou desistir... Os nomeados