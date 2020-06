Cláudio Ramos mudou-se para a TVI no início do ano para abraçar o grande desafio da sua carreira, a apresentação do 'Big Brother'. Um grande marco que serviu este sábado, dia 20, para lembrar com carinho o ator Pedro Lima, que foi encontrado sem vida numa praia em Cascais.

O apresentador homenageou o falecido artista recordando a generosidade com que o recebeu quando este se mudou para a estação de Queluz, assim como a simpatia que todas as semanas demonstrava antes de Cláudio entrar em direto para mais uma gala.

"O Pedro. Há tanto de bom para escrever sobre Ele! Porquê meu Deus? O que se está a passar? O que é que está a acontecer? O que é que ainda não aprendemos? O Pedro. Um cavalheiro. Um profissional de mão cheia. Um homem apaixonado pela sua Anna. Um pai orgulhoso. Um homem cheio de planos com a cabeça repleta de sonhos", começou por elogiar.

"Foi dos primeiros a receber-me de braços abertos na mudança com mensagens de incentivo e bonitas reflexões e sem sermos íntimos, não havia um domingo que não me enviasse uma mensagem com o símbolo da força. Sempre. A cada domingo! Tinha com ele a beleza de um homem no seu todo. Por fora mas acima de tudo por dentro. O Pedro. Terá agora espaço no céu com ondas mais altas para surfar à vontade... deixa cá por baixo uma família que terá que se apoiar para conseguir seguir. Seguir pelo Pedro. E é pelo Pedro que teremos de tirar uma lição. Se ainda assim não aprendermos... não sei o que pensar", rematou.

