O país e sobretudo a classe artística, está hoje de luto com a morte de Pedro Lima. O ator foi encontrado sem vida, aos 49 anos, numa praia em Cascais - uma notícia que apanhou os colegas e amigos desprevenidos, instalando um enorme sentimento de angústia e saudade.

Luís Filipe Borges foi um dos amigos de longa data do ator que se mostrou revoltado com a perda nas redes sociais.

"Perdi um amigo, um irmão. Não tenho rigorosamente puta de palavra alguma que faça sentido. Deixo as redes [sociais] uns tempos na esperança de encontrar uma lógica que, sei à partida, não existe", afirmou o apresentador.

"Deixo o texto que escrevi dia 20 de Abril, quando o Pedro fez 49 anos: 'Este rapaz faz 49 anos e, como vivemos tempos incertos e pessoas boas partem demasiado cedo, acho o momento ideal para dizer que o amo. Amigo, companheiro, pai, um daqueles raros seres humanos cuja luz, interesse e abraço mais e melhor carregam a energia de quem está perto dele.Esta foto, salvo erro, foi tirada num aniversário antigo, em pleno festão nos bastidores do Teatro de Almada onde o Pedro, como sempre, foi o aglutinador de amizades várias. Aliás, não poderem existir nesta altura os nossos convívios é das coisas que mais me custa na era do isolamento e quarentena. Conta muitos, meu irmão, o teu carácter, a tua dignidade, o teu talento e o teu calor fazem-nos falta'", recordou, por fim.

