Saiu esta sexta-feira, 31 de janeiro, o primeiro episódio de 'Homens de uma certa idade', o podcast que une Marco Horácio, Luís Filipe Borges e António Raminhos.

Marco Horácio recorreu às redes sociais para destacar esta data e anunciar o nome do primeiro episódio do formato: 'Quando (e como) desiludiram uma mulher pela primeira vez'.

Na publicação do humorista, pode ler-se o seguinte: "Estreou hoje mais um podcast! A diferença dos outros, talvez a amizade que nos une, o de não termos medo de expor as nossas fragilidades e de fazermos perguntas que emocionalmente nos fazem pensar e refletir sobre o Mundo em que estamos. O passado molda o nosso futuro e as histórias devem sempre ser partilhadas".

No vídeo que acompanha a legenda, surge, em primeiro lugar, Luís Filipe Borges que diz para a câmara: "Informação e rigor". De seguida, surge Marco Horácio que começa por dizer: "Objetividade... olha", sendo interrompido pela queda de António Raminhos.

"Obrigado à Rádio Observador pela confiança e carinho e dizer que gosto muito dos meus dois amigos, das pessoas mais valiosas que tenho na vida e que estão no panorama artístico português. Todas as sextas estamos à vossa espera", concluiu o comediante.

