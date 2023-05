Manuel Luís Goucha ia viajar para Londres acompanhado de Nuno Santos, onde os dois iriam acompanhar as cerimónias da coroação do rei Carlos III. No entanto, há uma mudança de última hora.

Na senda de toda a polémica relacionada com o ministro das Infraestruturas, João Galamba, o diretor de Informação da TVI e CNN Portugal decidiu permanecer em Portugal, entregando o lugar a Júlio Magalhães.

Através de comunicado, o canal explica que Nuno Santos "ficará em Lisboa a acompanhar os principais desenvolvimentos e a coordenar as equipas em estúdio e no terreno".

"A operação da TVI e CNN Portugal na capital inglesa conta ainda com os jornalistas Óscar Cordeiro e Rita Rodrigues, que conduz a emissão para a CNN Portugal", pode ler-se ainda.

