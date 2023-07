Com o regresso do 'Big Brother' a acontecer em breve, muito se tem especulado acerca do fim do programa 'TVI Extra', que como é sabido está num horário que, anteriormente, pertencia ao 'Extra' deste reality show.

Ainda assim, parece que o fim que muitos meios de comunicação social têm apregoado não passa, afinal, de um rumor incorreto.

Quem o garante é Flávio Furtado, que nas stories do Instagram quis esclarecer todos os detalhes.

"Minha gente, não acreditem nisto", começou por fazer notar o apresentador, referindo-se às notícias que dão conta do final antecipado do formato.

"Iremos continuar para além do período pré-definido", acrescentou ainda o comunicador, revelando assim que o programa continuará no ar mais algum tempo.



© Instagram/Flávio Furtado

