Depois de ter mandado um 'farpa' a Bruno de Carvalho, eis que Pedro Soá recorreu uma vez mais ao Instagram para dar o seu lado da história, depois de ter sido alvo de críticas por parte dos comentadores do 'TVI Extra'.

"Só tenho a dizer que quem me criticou ontem no 'TVI Extra', a maior parte das pessoas que falam de mim não sabe nada da minha vida", alerta, realçando que apenas a sua família e amigos conhecem o "Pedro original".

"A personagem Pedro Soá, efusiva, tem efeitos de mediatismo público bem pensados e estruturados. Tudo o que digo e faço tem um propósito", garante ainda o ex-concorrente do 'Big Brother'.

Referindo-se ao final do seu relacionamento com Ana Águas e às declarações ao 'TVI Extra', onde notou que era "cornudo, mas não burro", Soá esclareceu: "Tudo o que publiquei da minha vida privada com a minha ex-companheira deixou de ser a minha vida privada a partir do momento que deixei de ter companheira. Quando falei de cornudo, expressões deste tipo para mim servem como gozo e para tornar a situação, humoristicamente falando, 'leve' para mim".

"Ninguém me pode prejudicar dizendo ou tentando me criticar ou pensando que pode (na cabeça dessa pessoa) me humilhar", defende ainda, garantindo que não vive da "televisão, do Instagram, mundo cor de rosa", pelo que estas polémicas não o afetam.

"Eu só tenho pena da imensidão de gente frustrada com a vida que tem para perder tempo a insultar o próximo", diz, por fim.

