Pedro Soá recorreu à sua página de Instagram para partilhar uma mensagem que recebeu de um seguidor relativamente a Bruno de Carvalho aproveitando, desta forma, para lançar uma farpa ao mesmo.

"O Bruno de Carvalho é um louco que se desgovernou, foi corrido do Sporting e está a falar de si porque tem inveja. Força Pedro, não ligue nem à traidora, nem aos invejosos. Agora, até parece normal meter os cornos e ainda se pavonear com a nova conquista. Valores andam todos trocados", lê-se na mensagem em questão.

"E tudo gente com um currículo fantástico. Perder tempo com quem vai ganhar 50 euros numa noite. A minha vale bem mais do que isso", destacou Soá.

© Instagram - Pedro Soá

Recorrendo à ironia, o ex-presidente do Sporting Clube de Portugal reagiu (também na sua página de Instagram) assim: "Eu se fosse o Soá talvez quisesse receber 50 euros para aprender a escrever fantástico".



© Instagram - Bruno de Carvalho

Em causa, recorde-se, está uma chamada que Pedro Soá fez para o programa 'TVI Extra', na madrugada desta sexta-feira, 7 de julho, a comentar a nova relação da ex-noiva, Ana Águas. Nesta ocasião, o empresário recordou que foi traído, dando detalhes sobre a separação.

Não ficando indiferente ao caso, Bruno de Carvalho comentou: "Isto não faz sentido nenhum. Todos nós já passámos por coisas péssimas, eu estou estupefacto… Isto é de bradar aos céus".

Fique a par da polémica: Pedro Soá responde indignado a Bruno de Carvalho: "Passado duvidoso"