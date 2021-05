Depois de várias derrotas, eis que a TVI consegue finalmente motivos para celebrar no que respeita às audiências televisivas das noites de domingo.

Em informação enviada à imprensa, a estação de Queluz de Baixo dá conta de que o programa 'All Together Now Kids' "teve uma vitória estrondosa na noite de ontem".

O programa de talentos apresentado por Cristina Ferreira deixou o programa de Ljubomir Stanisic, 'Hell's Kitchen', para trás.

Esta é mais uma vitória para a liderança de Cristina Ferreira, diretora de ficção e entretenimento do canal, visto que já durante a passada semana a novela 'Festa é Festa' deu à TVI audiências muito positivas.

