Nuno Eiró, Iva Domingues e os jornalistas Sara Sousa Pinto, Pedro Carvalhas e Susana Pinto são os protagonistas do 'Esta Manhã', o novo programa da TVI que antecede 'Dois às 10' e promete trazer para Portugal o formato 'morning show', popular em países como os Estados Unidos e a Austrália.

Cristina Ferreira, diretora de entretenimento e ficção, e Anselmo Crespo, diretor de informação conduziram, na manhã desta terça-feira, a apresentação da novidade na grelha da estação e deixaram clara a missão do programa: Acordar os telespectadores com a atualidade alinhada com o entretenimento.

Estreia na próxima segunda-feira, dia 1 de fevereiro, pelas 7 horas da manhã e prolonga-se até às 10h. O estúdio é composto por várias áreas - desde o espaço do pivô a uma cozinha - e além do trânsito, da meteorologia, entrevistas e rubricas, são variados os segmentos que compõem este 'cocktail'.

Nuno Eiró e Sara Sousa Pinto são os grandes anfitriões. Pedro Carvalhas vai comunicar a atualidade. Iva Domingues vai assegurar informações da esfera internacional e das redes sociais, como conteúdos virais. Já Susana Pinto vai mergulhar no universo da gastronomia nacional.

Confiante na estreia de 'Esta Manhã', Anselmo Crespo garantiu que as manhãs dos portugueses vão começar com "boa vibe" -diga-se, boa energia - e defendeu que o objetivo é enaltecer a personalidade nacional com um formato que faz sucesso lá fora.

Leia Também: Profissionais correm risco na TV? Cristina Ferreira responde a seguidora