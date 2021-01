Na noite desta sexta-feira, Cristina Ferreira partilhou o desabafo do virologista Pedro Simas, que lhe confessou sentir-se "triste" neste dia em que Portugal voltou a atingir um novo recorde de mortes por Covid-19. Com isto, a apresentadora apelou para que os seguidores "cumpram o que é pedido" pelo Governo e Direção-Geral da Saúde.

No entanto, as palavras da diretora de entretenimento e ficção dividiram opiniões e na caixa de comentários destacou-se a crítica de uma seguidora que a questionou se em televisão são cumpridas todas as medidas.

"E na televisão estão a cumprir? Estão a dar o exemplo? Lamento mas pedem a nós e não mostram o exemplo", apontou.

A reação não passou despercebida e mereceu a resposta de Cristina Ferreira. "Estamos a fazer de tudo para que a televisão continue a sua missão. Todos os profissionais que podem fazer o seu trabalho em casa já estão. E os programas já têm testes diários a apresentadores e convidados. Estamos aqui, por si. Por todos. Para informar e entreter. Essencial".



© Instagram

