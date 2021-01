Cristina Ferreira tem levado muito a sério o seu papel como diretora de ficção e entretenimento da TVI. Sempre atenta ao resultado final dos projetos nos quais aposta, a apresentadora teve este sábado motivos para celebrar.

A estreia de Maria Cerqueira Gomes no programa 'Conta-me', com uma entrevista a Carolina Deslandes, mereceu rasgados elogios por parte do público e, claro, de Cristina.

"Muito orgulho em ti, Maria Cerqueira Gomes", escreve Cristina Ferreira nas suas redes.

Mas também o resultado do especial 'Em Família', que animou a tarde de sábado, com Nuno Eiró, Maria Cerqueira Gomes e Rúben Rua deixou Cristina muito feliz.

"Muito orgulhosa dos três. De todos os que nos últimos tempos se entregaram de alma e coração pela TVI. Contra comentários e mentes pequenas que querem a destruição. O que não sabem é que não há vento que deite abaixo quem é feliz e eu estarei sempre aqui. Por todos", declara a diretora de ficação e entretenimento da TVI.

