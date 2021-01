"Hoje senti a necessidade em escrever o que me vai na alma. Adiei várias vezes esta partilha e em outros tantos momentos pensei que nunca o iria fazer", é desta forma que Rúben Rua dá início a um longo desabafo, partilhado na noite de sábado nas suas redes sociais, onde pela primeira vez quebra o silêncio sobre as duras críticas de que tem sido alvo nos últimos meses.

"Não quero permanecer num silêncio com características de cobardia, à imagem dos que todos os dias me atacam de forma desinformada, gratuita e ignorante", continua, consciente do muito que se tem dito sobre o seu regresso à televisão como apresentador de 'VivaVida', 'Somos Portugal' e várias emissões especiais da estação.

"Um regresso meritório para muitos, um crescimento horizontal para outros. Há quem ache que posso vir a ser um grande apresentador, há quem considere que tudo o que tenho até ao dia hoje é uma consequência de ser o 'namorado' da Cristina. A dança do barco supera o meu ímpar trajecto na moda, o meu curso de Comunicação na Universidade Nova de Lisboa, e até, o meu trajecto televisivo construído nos últimos 5 anos, alguns deles quando a Cristina se encontrava numa outra estação televisiva", defende, fazendo questão de lembrar a sua formação e percurso profissional.

"A Cristina deu-me a oportunidade e eu serei sempre grato por isso. Cabe-me a mim agarra-la ou não. É assim em todas as profissões. Alguém nos dá uma oportunidade e nós depois revelamos capacidade ou não. Leio muitos comentários que não são opinativos. São destilações de ódio, muitas vezes encomendadas, escondidas em perfis falsos. Leio muitas notícias que me magoam, que não são dignas de uma publicação jornalística... publicações estas que tratei sempre com respeito e profissionalismo durante todo o meu percurso. Gosto de despertar emoções e opiniões. Pior do que gostarem ou não de mim, é ser indiferente", completa Ruben Rua.

Cristina Ferreira não ficou indiferente à publicação do amigo e fez questão de a partilhar acompanhada de uma mensagem dirigida aos autores das críticas: "Partilho este post do Rúben só para perceberem definitivamente que os comentários são dirigidos a pessoas, com sentimentos. Sejam felizes. A nossa 'liberdade' não pode magoar ninguém. Pensem antes de escrever. E não julguem o que não conhecem".

Já nos comentários da publicação, a diretora de ficção e entretenimento da TVI escreveu: "Juntos. (Hoje, amanhã, depois, aqui e acolá)".

Veja abaixo a publicação completa:

